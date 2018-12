Banque Saudi Fransi announced results of General meeting held on December 11, 2018. Shareholders elected the following Board Members for next 3-year round commencing January 1, 2019 till December 31, 2021:

Jacques O. P. Prost

Eng. Talal I. Al Maiman

Mazen A. S. Al Rumaih

Ghazi Bin Abdul Rahim Al Rawi

Badr A. M. Al-Issa

Abdurrahman R. Al Rashed

Khaled Omran Al Omran

Abdel Latif Ahmad Al Othman

Khaled H. H. Mutabbagani

Rayyan Muhammad Fayez