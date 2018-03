ALANDALUS announces results of General meeting (TASI) Date: 06 Mar 2018 Alandalus Property Co announced results of General meeting held on March 5, 2018. Shareholders elected the following Board Members for next round commencing March 10, 2018 till March 9, 2021:

Mr. Muhammad Bin Abdul Mohsen Al Zekri

Mr. Abdul Salam Bin Abdul Rahman Al Oqeil

Eng. Saleh Bin Muhammad Al Habeeb

Mr. Ahmad Bin Abdul Rahman Al Moussa

Mr. Hothal Bin Saad Al Oteibi

Dr. Abdul Rahman Bin Muhammad Al Barrak

Mr. Faisal Bin Abdullah Al Rashed

Mr. Nasser Bin Sharaf Al Sharif

Dr. Soliman Bin Ali Al Hadheef