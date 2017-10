EMAAR announces results of General meeting (TASI) Date: 26 Sep 2017 Emaar The Economic City announced results of General meeting held on September 25, 2017. Shareholders elected the following Board Members for next 3-year round commencing September 26, 2017 till September 25, 2020:

Mr. Muhammad Bin Ali Al Abbar

Mr. Abdullah Bin Saleh Kamel

Eng. Khaled Bin Abdullah Al Melhem

Mr. Ahmad Jamal Jawah

Eng. Abdul Rahman Ibrahim Al Ruweitaa

Mr. Fahed Bin Abdul Mohsen Al Rasheed

Mr. Jamal Bin Majed Bin Thanya

Mr. Abdullah Jameel Teebah

Mr. Saoud Saleh Al Saleh