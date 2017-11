ZAIN announces Board changes (KSE) Date: 14 Nov 2017 Mobile Telecommunications Company (ZAIN) announced replacement of a number of Board Members effective November 13, 2017 as follows:

Mr. Saoud Bin Ahmad Bin Abdul Karim Al Nahari to replace Mr. Faisal Nezar Al Nesf

Mr. Mahdi Bin Muhammad Jawwad Bin Abdullah Al Abdouwani to replace Mr. Talal Jassem Al Kharafi

Mr. Martial Antoni Marcel Carti to replace Mr. Khaled Waleed Al Falah

Mr. Nigel Kevin Juvet to replace Mr. Khaled Ali Al Ghanem